Es geht um die Natur als unsere Lebensgrundlage

Natura 2000 ist ein europaweites Netzwerk wertvoller Lebensräume mit dem Ziel, gefährdete Pflanzen- und Tierarten zu schützen und natürliche Lebensräume dauerhaft zu erhalten. Hierfür gibt es zwei rechtliche Grundlagen: die Vogelschutzrichtlinie und die Fauna-Flora-Habitat-Richtli­nie. Alle Mitgliedstaaten der EU sind verpflichtet, Gebiete mit bedeutenden Arten und Lebensräumen als Europa­schutzgebiete auszuweisen, die dann in ihrer Gesamt­heit das europäische Natura-2000-Netzwerk bilden.

In Vorarlberg haben wir bereits 40 solcher Naturjuwele, die für alle sichtbar und erlebbar sein sollen. „Es geht um den Erhalt unserer Naturvielfalt“, sagt Umweltlandesrat Johan­nes Rauch. „Wir stellen un­seren natürlichen Reichtum nicht unter eine Glasglocke. Menschen sollen sich in der Natur bewegen können. Ein behutsamer Umgang ist aber gerade deshalb Gebot der Stunde. Denn die Devise lau­tet: Handeln oder Abschied nehmen. Das Land Vorarlberg hat sich für Ersteres entschie­den.“ Die für die Gebiete in Vorarlberg zuständigen fünf RegionsmanagerInnen geben Einblick in ihre Natura-2000 Tätigkeit in Vorarlberg.