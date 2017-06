Es geht um die Ehre und den nationalen Titel

Dornbirns Reserve startet um 14 Uhr zu Hause gegen die “Reds” aus Villach um eine Medaille. Witzemann & Co benötigen dabei einen Sieg mit fünf Toren Unterschied um zumindest theoretisch noch die Chance auf Rang 3 ins Auge zu fassen. Die Draustädter konnten bislang nur gegen Dornbirn II im Hinspiel überzeugen, zu stark präsentierten sich auch heuer wieder die beiden Ländle-Kontrahenten Dornbirn und Wolfurt. Dass mit Pirker und Torhüter Künz zwei wichtige Team-Kollegen fehlen, macht die Sache nicht leichter, dennoch will die „alte Garde“ nichts unversucht lassen und um ihre letzte Chance als Außenseiter kämpfen.

Um 17 Uhr kommt es dann in Wolfurt zum großen Entscheidungskampf, dabei haben die Dornbirner zu Hause mit einem 6 : 2 Erfolg schon mal gehörig vorgelegt. Nur ein Sieg in der eigenen Halle reicht für die Hausherren am Donnerstag nicht, auch sie müssen gegen den amtierenden Meister mit fünf Toren Unterschied gewinnen um die Dornbirner noch vom Thron zu stoßen. Die Gende-Zehn muss weiterhin auf die rotgesperrten Hagspiel und Rodriguez verzichten aber auch bei den Gastgebern fehlt mit Fernandez ein wichtiger Stammspieler. Der Titelkampf bleibt spannend bis zum Schluss, die Stimmung wird in der HockeyArena nochmals ihren finalen Höhepunkt erreichen.

Titelentscheidungen werden auch noch in jeder anderen Kategorien ausgetragen. Die U13-Junioren müssen am Donnerstag zu Hause einen 2-Tore-Rückstand gegen Wolfurt wegmachen. Die U20-Junioren dominierten spielerisch in Villach klar und müssen in der Stadthalle einen 5-Tore-Vorsprung verteidigen. Aussichtsloser die Ausgangslage bei den U9, da verloren die Youngsters die erste Partie mit 1 : 5 gegen Wolfurt. Den U15-Junioren kann der Titel schon fast nicht mehr weggeschnappt werden, da müsste schon einiges schief laufen nach dem 9 : 0 Heimsieg. Genau umgekehrt sieht es bei den U11 aus, dabei gilt es sich nach der 2 : 11 Niederlage so gut als möglich in Wolfurt zu verkaufen. Nochmals spannend werden könnte es bei den U17-Junioren, da haben die Dornbirner nach dem 5 : 2 Heimerfolg die Nase vorne. Im Anschluss an das Finale der Herren finden in der HockeyArena Wolfurt die Siegerehrungen aller Kategorien statt.

Titelentscheidungen in der österreichische Meisterschaft

Donnerstag, 15. Juni 2017

10.30 Uhr, U13, RHC Dornbirn – RHC Wolfurt (Stadthalle)

12.00 Uhr, U20, RHC Dornbirn – RHC Villach (Stadthalle)

12.30 Uhr, U9, RHC Wolfurt – RHC Dornbirn (HockeyArena)

13.30 Uhr, U15, RHC Wolfurt – RHC Dornbirn (HockeyArena)

14.00 Uhr, Herren, RHC Dornbirn II – RHC Villach (Stadthalle)

14.30 Uhr, U11, RHC Wolfurt – RHC Dornbirn (HockeyArena)

15.30 Uhr, U17, RHC Wolfurt – RHC Dornbirn (HockeyArena)

17.00 Uhr, Herren, RHC Wolfurt – RHC Dornbirn (HockeyArena)

18.45 Uhr, Siegerehrung aller Kategorien