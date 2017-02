Es geht bunt zu in Lustenau

Das fleißige Team vom Lustenauer Kreativ-Atelier hatte sich für die Saison 2016/17 so einiges einfallen lassen. Neben geselligen Malnachmittagen und –abenden mit professioneller Hilfe, finden regelmäßig Kurse in dem gemütlichen Atelier vis-à-vis der Lustenauer Feuerwehr statt.

Tolle Filz-Kreationen

Kleine Filz-Wichtel wurden kürzlich unter der gekonnten Regie von Stefanie Hämmerle ins Leben gerufen und begeisterten die Kursteilnehmer. Und so wurde am darauf folgenden Wochenende fleißig weiter gefilzt. Dieses Mal standen Filz-Hausschuhe auf dem Programm. An zwei Terminen wurde aus Bergen von herrlich bunter Schafwolle zuerst die gewünschte Farbe ausgewählt, bevor es dann mit viel Wasser und Seife ans kreative Werk ging. Mit zugeschnittener Ledersohle und liebevollen Details, wie zum Beispiel dem roten Herz auf den dunkelbraunen „Filz-Potschi“ in Größe 46, kann sich das Ergebnis dann wirklich sehen lassen.

„Das ist mein letzter Filz-Kurs“, sagt Stefanie mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die zweifache Mama hat unter dem Titel „Stefis Wolle“ mit ihrem Hobby mittlerweile einen erheblichen Bekanntheitsgrad erreicht. „Ab nächster Woche hat Mama endlich wieder Zeit“, freuen sich ihre beiden Mädchen. Mit ihrer selbst gefärbten Wolle und den Spinnerei-Kursen bleibt sie uns zum Glück weiterhin erhalten. „Ich bin eben eine Spinnerin“, schmunzelt Stefi.

Neues Kursprogramm

Für den Frühling konnten die Initiatorinnen des krea(k)tiven Ateliers, Sylvia, Irmgard und Traudl, wieder zahlreiche spannende Kurse organisieren. So geht es am 18. Februar weiter mit ‚Achsteine Schleifen‘, gefolgt von einem Töpferkurs und der Herstellung von Beton-Deko. Auch den beliebten ‚Mira-Jolie-Kurs‘ wird es wieder geben. Wir freuen uns, dass es auch in Zukunft kreativ und bunt in Lustenau bleibt!

Kontaktadressen für Anmeldungen:

Sylvia Alblinger 0664 1549434

Irmgard Gsell 0676 9754257 / irmgard1953@gmx.at

Traudl König 0650 5515935 / gertrude.koenig@gmx.at

Anschrift:

Kreativ-Atelier

Staldenstr. 7

6890 Lustenau

Infos von und über Stefanie Hämmerle: www.stefiswolle.at