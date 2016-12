Es braucht auch Ehrgeiz

Einen „Tausendsassa“ oder einen „Hans Dampf in allen Gassen“ hätte man Pascal Madlener wohl früher genannt. Der Thüringer ist einer, der gerne Verantwortung übernimmt, Ideen umsetzt und Innovationen vorantreibt. Egal ob beim Aufbau eines Volleyballvereins, beim Studium oder bei der Arbeit. Obwohl derzeit für Ersteres kaum Zeit bleibt, weil das berufsbegleitende Masterstudium „Energietechnik und Energiewirtschaft“ an der FH Vorarlberg und der Aufbau einer neuen Abteilung beim „Dorfelektriker“ in Götzis die volle Zeit beanspruchen.

Technisches Basiswissen

Nach der HTL Rankweil hat Pascal Madlener zuerst als Softwareentwickler bei einer Firma gearbeitet, bevor er sich für ein Vollzeitstudium in Elektrotechnik/Elektronik an der FH Vorarlberg entschieden hat. „Ich wollte mir ein technisches Basiswissen aneignen“, so Madlener, dessen Vater eine Firma für Steuerungstechnik für Heizungsanlagen hat. Dies und die Bachelorarbeit zum Thema Energieforschung haben ihn darin bestärkt, an das erfolgreich abgeschlossene Bachelor-Studien das Masterstudium „Energietechnik und Energiewirtschaft“ anzuhängen.

Beruflicher Neustart

Im berufsbegleitenden Masterstudiengang „Energietechnik und Energiewirtschaft“ an der FH Vorarlberg erlernen die Studierenden die notwendigen Kompetenzen, um für die Herausforderungen der Energiewende bes­tens gerüstet zu sein. Während dieses Studiums war Pascal Madlener zuerst als Werkstudent bei der VKW im Bereich Gebäudetechnik tätig. Im Gespräch mit seinem „alten“ Studienkollegen Tim Mittelberger, Juniorchef beim „Dorfelektriker“ in Götzis, entstand die Idee, dort gemeinsam eine eigene Abteilung für Gebäudeautomation und Netzwerktechnik aufzubauen. Lang­fristig soll daraus eine eigene ­Firma im Bereich Smarthome werden, mit starker Bindung zum Dorf­elektriker. „Wir sind schon am Businessplan dran“, erzählt Madlener, der seit September 2016 offiziell zum Dorfelektriker-Team gehört.

Gutes Zeitmanagement

„Die Doppelbelastung durch Beruf und Studium merkt man schon. Ganz wichtig dafür ist ein gutes Zeitmanagement und eine gewisse Portion Ehrgeiz braucht es natürlich auch“, so Pascal Madlener.

Berufsbegleitender

Master Energietechnik und Energiewirtschaft

