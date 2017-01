Es bleibt kalt, aber nicht mehr ganz so frostig

Keine Änderung des zweigeteilten Wetters mit Nebel und Sonne gibt es in Vorarlberg am Montag. Am Bodensee und im Rheintal bleibt es nebelig trüb und frostig. Die Obergrenze des Nebels liegt anfangs um 700 Meter und steigt tagsüber auf 1000 Meter an. Überall sonst wird es neuerlich strahlend sonnig. In sonnigen Lagen von 800 bis 1000 Metern gibt es nachmittags zarte Plusgrade.

Dienstag bleibt trocken und kalt

Trockenes und kaltes Winterwetter erwartet uns auch am Dienstag. Hochnebel liegt am Bodensee und im Rheintal, der sich im Tagesverlauf zumindest teilweise lichten dürfte. Die Nebel-Obergrenze liegt bei 800 bis 1000 Meter. Außerhalb davon gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken, die Wolken liegen über den Bergen. Im Gebirge und in Mittelgebirgslagen bleibt es tagsüber kälter als zuletzt.

Sonniger Mittwoch

Am Mittwoch herrscht weiterhin ruhiges Hochdruckwetter im Ländle mit Hochnebel am Bodensee und im Rheintal. Sonst wird es in Vorarlberg ungetrübt sonnig bei Temperaturen von minus 11 bis 0 Grad.

Freundlicher Donnerstag

Während der Bodenseeraum und das Rheintal am Donnerstag unter einer dichten Nebeldecke liegen und frostig bleiben, ist es abseits davon sonnig. Nachmittags sind sogar leichte Plusgrade zu erwarten.

Sonne und Nebel am Freitag

Auch am Freitag wird es in Vorarlberg sonnig, aber teilweise auch nebelig. Auf den Bergen gibt es nachmittags Plusgrade bis knapp über 2000 Meter hinauf.