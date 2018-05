Erzeugerpreise in der EU im März um 0,2 Prozent erhöht

Die Erzeugerpreise in der Industrie sind in der EU im März gegenüber Februar um 0,2 Prozent gestiegen. Im Euroraum gab es einen Anstieg um 0,1 Prozent. Die größten Steigerungen wurden laut Eurostat in Dänemark, Estland, den Niederlanden, Polen, Finnland und Schweden mit je 0,6 Prozent verzeichnet. Die stärksten Rückgänge gab es in Spanien (-0,9 Prozent) und Portugal (-0,8 Prozent).

In Österreich gab es keine Veränderung (0,0 Prozent), das Land lag damit annähernd im EU-Durchschnitt. Der EU-weite Anstieg um 0,2 Prozent ist laut Eurostat darauf zurückzuführen, dass die Preise für Vorleistungsgüter, Gebrauchsgüter und Verbrauchsgüter um jeweils 0,2 Prozent und für Investitionsgüter um 0,1 Prozent stiegen, während die Preise im Energiesektor um 0,1 Prozent sanken.

Gegenüber März 2017 erhöhten sich die Erzeugerpreise in der EU im März 2018 um 2,4 Prozent, in der Eurozone um 2,1 Prozent. Im Jahresvergleich wurden die größten Anstiege in Bulgarien (+4,8 Prozent) sowie Lettland und Schweden (je +4,0 Prozent) verzeichnet, die stärksten Rückgänge gab es in Zypern (-2,0 Prozent) sowie Irland und Luxemburg (je -1,6 Prozent). In Österreich stiegen die Erzeugerpreise um 1,7 Prozent.