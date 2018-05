Erzdiözese Wien mit neuem Missbrauchsvorwurf konfrontiert

Ein neuer Missbrauchsvorwurf beschäftigt die Erzdiözese Wien. Dabei geht es um eine Frau, die in den 1990er-Jahren nach einem mehrmonatigen Verhältnis mit einem Priester Zwillinge zur Welt gebracht hat, die dann zur Adoption freigegeben wurden. Nun gab die Frau an, der Geistliche sei damals übergriffig gewesen und die Freigabe ihrer Kinder sei nicht freiwillig geschehen.

Die Frau habe sich kürzlich mit den Vorwürfen an die Klasnic-Kommission gewandt, nun werde der gesamte Sachverhalt von der kirchlichen Ombudsstelle geprüft, berichtete die “Kathpress” am Freitag. Man nehme die Sache “sehr ernst”, wird die Erzdiözese zitiert.

Laut “Kathpress” ist der Kirche die Vorgeschichte bereits seit langem bekannt – wenn auch in einem anderen Licht: 1995 brachte die damals 18-jährige Frau Zwillinge zur Welt. Der Priester, mit dem sie noch als Minderjährige eine Beziehung hatte, wurde in seinen Funktionen belassen – unter der Bedingung, dass der Geistliche das Verhältnis nicht wieder aufleben lasse und seine Verantwortung gegenüber Mutter und Kindern wahrnehme. “Die Entscheidung fiel auch deshalb milde aus, weil den Umständen nach – die junge Frau hatte sich wiederholt heimlich aus eigener Initiative mit dem Priester getroffen – auf eine Freiwilligkeit der Beziehung geschlossen wurde, und damit auch keine Strafbarkeit nach staatlichem Recht gegeben war”, so die Erzdiözese. Der Priester habe die Auflagen auch erfüllt.