Erzbischof von Mosul übt Kritik an der Weltgemeinschaft

Die Christen im Nordirak fühlen sich von der Weltgemeinschaft im Stich gelassen. "Wir erwarten, dass die Weltgemeinschaft politischen Druck auf unsere Regierung ausübt", sagte der syrisch-katholische Erzbischof von Mosul, Boutros Moshe, im Interview der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur KNA laut Kathpress am Wochenende in Hamburg.

Er wolle nicht länger schöne Worte hören, sondern endlich Taten sehen. Die Christen, die in den vergangenen Jahren besonders unter den Angriffen des “Islamischen Staates” zu leiden hatten, müssten als gleichberechtigte Bürger des Irak anerkannt werden, forderte Moshe. Zwar sei die Terrororganisation nun besiegt, aber die extremistische Ideologie sei immer noch präsent.

Die irakische Millionenstadt Mosul war drei Jahre lang in den Händen des IS. Nach der Befreiung der Stadt im Juli liegt auch das christliche Erbe, das die Region rund 2.000 Jahre lang geprägt hat, in Trümmern. Moshe, seit 2011 Erzbischof von Mosul, lebt wie viele andere Christen auch seit Jahren im Umland im Exil. Der 74-Jährige gehört zur syrisch-katholischen Kirche, einer von mehreren christlichen Konfessionen im Irak.