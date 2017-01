Erzählabende bei Lingenauer Wirten

Lingenau (me) Das Geschichtenerzählen war früher in den Dörfern Teil des Alltags. Mit „Lingenau erzählt“ möchten Gemeinde und Tourismusverein die Kultur des Erzählens wieder beleben. Im Jänner und Februar finden fünf Erzählabende bei den Wirten im Dorf statt. An jedem Abend erzählen zwei Lingenauer und Lingenauerinnen einen „Schwank“ aus ihrem Leben. Die Erzählungen beleuchten gleichzeitig auch ein Stück Dorfgeschichte aus persönlicher Sicht. Anschließend gibt Projektleiterin Isabella Natter-Spets einen Einblick in das Projekt „Lingenau erzählt“. Danach ist Platz für gemütlichen Austausch.

Fünf Erzählabende

Den Reigen der Erzählabende eröffnen der Mittelschüler Nico Humpeler und der Wirt Frank Timmers-Fehr am Donnerstag, 19. Jänner, 20 Uhr im Gasthof Adler. Die Fortsetzung findet am Sonntag, 22. Jänner, 20 Uhr im Wälderhof statt, wo Margit Schwärzler und ihr Vater Gotthard Bischof Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Weitere Erzähler und Erzählerinnen im Februar sind: Baumeisterin Cornelia Faißt und Moderator Philipp Fasser im Alpenblick (2. Februar), Schauspielerin Michaela Bilgeri und Landwirt Josef Peter Nußbaumer in der Traube (12. Februar) sowie Manfred Fink (Löwenwirt in Pension) und Zöllner Sigi Huf im Löwen (16. Februar).

Erzählbänkle

Die Erzählabende sind aber erst der Anfang. Ziel von „Lingenau erzählt“ ist es, die Menschen, ihre Geschichten und die Landschaft zusammenzubringen. Dazu werden bis Sommer „Erzählbänkle“ an besonderen Orten aufgestellt. Die „Erzählbänkle“ erzählen wortwörtlich Geschichten. Man braucht nur den am Bänkle angebrachten Code ins Handy einzutippen und schon erzählt eine Lingenauerin oder ein Lingenauer eine Geschichte mit Bezug zur umgebenden Landschaft.