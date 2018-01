Starker Nadal verlor zum Melbourne-Auftakt nur drei Games

Unbarmherzig, stark, aber nach dem Matchball äußerst herzlich zu seinem Gegner: Rafael Nadal hat am Montag in Melbourne seine Knie für spätere Aufgaben schonen können. Nach 94 Minuten hieß es gegen Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik 6:1,6:1,6:1, der 37-Jährige war gegen den Spanier chancenlos. Nadal gilt neben Titelverteidiger Roger Federer als Favorit für die Australian Open.

“Es ist ein positiver Start mit einem guten Resultat. Ich bin natürlich glücklich”, sagte Nadal, der im Vorjahrs-Finale Federer nach fünf spannenden Sätzen unterlegen war. “Wenn du einige Monate kein offizielles Match spielst, ist es immer ein bisschen schwieriger.” Der 31-jährige, der dieses Jahr ja erstmals ohne seinen Langzeitcoach und Onkel Toni Nadal nach Australien gereist ist, hat in Melbourne 2009 erst einmal gewonnen. Gegen den Argentinier Leonardo Mayer wird er in Runde zwei wohl etwas mehr gefordert werden.

Nadal bedankte sich in der Rod Laver Arena beim Publikum: “Es ist einzigartig hier und schön, dass ich wieder die Chance habe, vor euch zu spielen.” Auf Fragen wie lange er wohl noch weitermachen wird, ließ er sich nicht ein. “Eines Tages werde ich nicht mehr spielen können, darum will ich jeden Tag genießen und nicht daran denken, wie lange es noch geht.”

Für die USA war der erste Grand-Slam-Tag des Jahres alles andere als ein Spiegelbild von 2017, besonders bei den Damen. Knapp vier Monate nach dem Triumphzug der US-Ladies in New York, als vier US-Amerikanerinnen ins Halbfinale eingezogen waren, erwischte es gleich mehrere Hochkaräter. Darunter auch die Vorjahresfinalistin in Melbourne, Venus Williams, die damit ihren fünften WTA-Rang verlieren wird. Die 37-Jährige musste sich der wieder erstarkten, ungesetzten Schweizerin Belinda Bencic mit 3:6,5:7 beugen.