Erstochene 14-Jährige – Bruder vermutlich älter als 18

Die 14-Jährige wurde von ihrem Bruder erstochen - © APA

Der angeblich 18-Jährige, der am 18. September 2017 in Wien-Favoriten seine jüngere Schwester mit mehreren Messerstichen getötet hat, dürfte in Wahrheit deutlich älter sein. Dieser Verdacht, der sich bereits nach der Festnahme des Mannes gezeigt hat und der strafrechtlich von Bedeutung ist, erhärtet sich immer mehr, wie Recherchen der APA ergaben.