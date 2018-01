Erstmals Transgender-Model auf "Playboy"-Cover

Erstmals in der Geschichte des deutschen "Playboy" hat das Männermagazin eine Transsexuelle auf dem Titel.

Vor dem Start des RTL-Dschungelcamps zog sich Giuliana Farfalla (21), die in der vergangenen Staffel der ProSieben-Show “Germany’s Next Topmodel” zu sehen war, für die Zeitschrift aus. Die neue Ausgabe erscheint am 11. Jänner