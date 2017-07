Erstmals substanzielle Brexit-Verhandlungen am Montag

Für die EU führt Brexit-Chefverhandler Michel Barnier die Gespräche - © APA (AFP)

Am Montag startet in Brüssel die zweite Brexit-Verhandlungsrunde, erstmals stehen die politisch heiklen Themen auf der Tagesordnung. Wie der Brexit-Verhandler des EU-Parlaments, Guy Verhofstadt, am Mittwoch im EU-Parlament sagte, sollen die Bürgerrechte, Finanzfragen, die Grenze zwischen Irland und Nordirland sowie eine Reihe weiterer Themen behandelt werden.