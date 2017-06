Erstmals Frau an der Spitze der Royal Guards in London

Ein "ziemlich besonderer Arbeitstag" für die 24-Jährige - © APA (AFP)

Zum ersten Mal in der Geschichte steht eine Frau an der Spitze der königlichen Leibwache von Großbritannien. Die kanadische Soldatin Megan Cuoto führte am Montag die tägliche Zeremonie “Changing of the Guards” vor dem Buckingham Palace in London an, wie das britische Verteidigungsministerium und der Palast mitteilten.