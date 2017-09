„Nach London zu ziehen, war eine spontane Entscheidung. Ich musste etwas Neues erleben, wollte aber auch meine Schauspielkarriere voran treiben – also dachte ich mir: ‚Why not?‘“ Trotzdem besucht die 23-Jährige immer wieder gerne ihre Familie und Freunde. Zuerst will sie aber noch vieles erleben – nach Vorarlberg zurück? „Wer weiß!“

Aller Anfang ist schwer

„Erstmal ging ich komplett pleite. Ich hatte viel mehr Ausgaben, als ich Einnahmen hatte – als Artist ist es generell schwierig, richtig viel Geld zu verdienen. Innerhalb von zwei Jahren zog ich sieben Mal um, bis ich den richtigen Platz für mich fand. Spontan umzuziehen scheint hier ziemlich normal zu sein.“ Neben dem Schauspielen modelt Jenny und arbeitet im Eventbereich. Ihr Tagesablauf ist eher außergewöhnlich: „Hier und da ein Videodreh, dann ab auf das nächste Event, zwischendurch wird dann wieder gemodelt oder ein Tape gemacht bzw. versendet“, beschreibt sie ihren Lebensstil. London ist eine internationale Stadt – so trifft Jenny auch immer wieder auf interessante Menschen aus allen möglichen Bereichen. „London kann aber auch eiskalt sein. Du bist immer auf dich alleine gestellt, die meisten Preise hier sind absolut unrealistisch und das Wetter kann man sowieso nie vorhersagen. Kurz gesagt: Es ist eine romantische Hass-Liebe, wie man sie aus Filmen kennt.“

Konzerte und Museen

Die Natur in Vorarlberg geht der jungen Schauspielerin aus Nenzing am meisten ab. „Jedes Mal, wenn ich zurück komme, bin ich fasziniert vom Anblick und der frischen Luft.“

Jenny hat schon bei einigen Projekten, wie etwa Kurzfilmen, Musikvideos oder Mini-Serien mitgewirkt. „Ich hatte auch schon ein paar Modeljobs am Start. Kleine Fashion-Shows, Ausstellungen und Fotoshootings.“ In ihrer Freizeit geht sie gerne auf Konzerte, in Museen oder genießt es, einfach durch die Stadt zu schlendern. Auch bekannten Menschen, wie etwa Ed Sheeran, Mimi Wade, Jared Leto oder Keanu Reeves sind der gebürtigen Vorarlbergerin schon über den Weg gelaufen. „Besonders auf meinem Gebiet bin ich immer von kreativen Köpfen umgeben. Ideen auszutauschen ist einfach wundervoll – man lernt jeden Tag etwas Neues und kann zusammen spannende Projekte umsetzen.“

Zur Person

Name: Jenny Hansel, 23 Jahre

Herkunft, Wohnort: aus Nenzing, wohnt in London

Ausbildung: Video-Journalist

Beruf: Schauspielerin

Hobby: Musik, Schreiben, Zeichnen

Hier die ganze WANN & WO-Ausgabe online lesen