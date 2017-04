Erstkommunionkinder bauen Brücken

Vandans (sto) “Die Kinder wurden dadurch zu Brückenbauern, galt es doch auch in der Vorbereitung gemeinsame Zeiten einzuplanen – was gar nicht so einfach war – kamen doch die Gastkinder aus dem Schulzentrum Montafon, der VS Bürserberg sowie dem Schulheim Mäder”, erzählt Volksschuldirektorin Evelyn Stoiser.

Pfarrer Tinkhauser gestaltete einen feierlichen und sehr persönlichen Gottesdienst, die Kinder waren aufmerksam und begeistert dabei. Als Abschluss sangen sie dann auch das Lied „Von Mensch zu Mensch eine Brücke bauen“ und drückten dabei ihre Verbundenheit untereinander aus. Die Messfeier wurde von den Musikanten der Harmoniemusik und Martina Hummer an der Orgel gestaltet.