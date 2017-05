Erstkommunion in Silbertal – Am 7. Mai erhielten neun Kinder der Pfarrgemeinde Silbertal das heilige Sakrament der Erstkommunion.

An ihrem Ehrentag begleiteten viele Verwandte, Freunde und Bekannte die festlich gekleideten Erstkommunikanten in die Kirche. Pfarrer Hans Tinkhauser gestaltete einen sehr lebendigen und persönlichen Gottesdienst, an welchem die Erstkommunikanten mit Freude und sehr aufmerksam teilnahmen. Und obwohl das Wetter sich nicht von seiner schönsten Seite zeigte, strahlten die Gesichter der kleinen Ehrengäste.

Die musikalische Umrahmung der Feierlichkeit erfolgte durch die Bürgermusik Silbertal unter der Leitung von Evelyn Sadjak. Im Anschluss an die Messe teilten die Erstkommunikanten mit allen Anwesenden Brot.

Die Erstkommunikanten Benjamin, David, Eyleen, Fabio, Florian, Katharina, Magdalena, Michele und Sarah bedanken sich auf diesem Wege bei allen, welche zum guten Gelingen dieses feierlichen Anlasses beigetragen haben.