Erstes rot-blaues Streitgespräch mit Seitenhieben auf Kurz

Strache gegen Kern im ORF-Radiokulturhaus - © APA (Hochmuth)

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache haben sich am Mittwochabend das erste Duell des Wahlkampfes geliefert. Eigentlich hätte bei der “Klartext”-Diskussion im ORF-Radiokulturhaus in Wien Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) gegen Kern antreten sollen. Er hatte seinen Auftritt wegen eines EVP-Termins im Vorfeld des Außenministertreffens in Estland aber abgesagt.