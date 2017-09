Erstes Problem mit Wahlkarten aufgetaucht

Seit der Bundespräsidentenwahl ist man bei Wahlkarten vorsichtig - © APA

Bei den Wahlkarten für die Nationalratswahl am 15. Oktober ist ein erstes Missgeschick bekannt geworden. In einem Fall wurden in einem Briefwahlkuvert versehentlich zwei Stimmzettel verschickt. Im Innenministerium sprach man von einem “Einzelfall”. Rechtlich hat das keine Auswirkungen, das Gesetz hat für derartige Fälle Vorkehrungen parat.