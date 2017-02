Erstes Lipizzaner-Fohlen im neuen Jahr geboren

Noch namenloses Stutenfohlen - © APA (Spanische Hofreitschule)

Im oststeirischen Lipizzaner-Gestüt Piber gibt es Nachwuchs: Am Mittwoch ist das erste Lipizzaner-Fohlen in diesem Jahr geboren worden. Die kleine Stute, die vorläufig noch schwarz ist, erblickte um 0.30 Uhr das Licht der Welt, hieß es in einer Aussendung des Gestüts. Einen Namen hat das Fohlen noch nicht, diesen erhält es erst nach rund sechs Monaten, wenn es von der Mutter abgesetzt wird.