Erstes Eistraining von EHC Lustenau

Trainer Gerald Ressmann konnte den gesamten Kader auf dem Eis begrüßen. Unter den Augen des Präsidenten Herbert Oberscheider und Hauptsponsor Hanno Alge absolvierten die Cracks das erste gemeinsame Eistraining in dieser Saison. Mit dabei waren auch sämtliche Legionäre, die erstmals mit dem Lustenauer Eis Bekanntschaft schließen durften.

Der EHC Alge Elastic Lustenau nützt die kommenden Tage für eine intensive Vorbereitung ehe es dann bereits am nächsten Samstag um 18.30 Uhr in der Rheinhalle Lustenau zum ersten Kräftemessen mit einem anderem Team kommt. Zu Gast in Lustenau ist das Nationalliga-B Team aus der Schweiz La Chaux de Fonds.