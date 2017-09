Erstes EHC-Auswärtsspiel in Asiago am blauen Platz

Dabei plagen den Trainer Aufstellungssorgen. Mit Jason DeSantis, Fabian Glanznig und Julian Mandlburger fehlen dem Coach verletzungsbedingt drei Spieler. Zusätzlich muss er auf den noch gesperrten Thomas Auer verzichten. Trotzdem möchte er aus Italien mit einem Punktezuwachs zurückkehren.

Das Spiel gegen den EK Zell am See wurde von Trainer Gerald Ressmann gemeinsam mit dem Team analysiert und ist abgehakt. Seit einigen Tagen sind die Spieler des EHC Alge Elastic Lustenau auf das Spiel gegen den Vizemeister aus der letzten Saison fixiert. „Wir haben das Spiel gegen Zell nochmals angeschaut und die gemachten Fehler besprochen. Doch unser Fokus liegt nun auf dem Spiel gegen Asiago. Die Italiener zählen auch in dieser Saison zum engen Favoritenkreis und es wird eine sehr schwere Partie. Im Gegensatz zum Spiel gegen Zell müssen wir die Gefahrenzone besser schützen und die sich uns gebenden Chancen besser nutzen,“ so Trainer Gerald Ressmann.

Das erste Spiel der Saison konnten die Italiener auswärts in Jesenice mit 4:3 nach Verlängerung gewinnen. Sie haben vier Italo-Kanadier in ihrem Team, sehr gute Legionäre und mit Torhüter Frederic Cloutier wohl einen der stärksten Torhüter in ihren Reihen. Doch das Team von Lustenau muss sich vom Spielermaterial her ebenfalls nicht verstecken. Die Nervosität aus dem ersten Spiel sollte abgelegt sein. In Asiago sind die Italiener in der Favoritenrolle und die Lustenauer können frei aufspielen. Dass die Trauben in Italien sehr hoch hängen, zeigten die Ergebnisse aus der abgelaufenen Saison. Trotzdem ist ein Punktezuwachs möglich, wenn jeder Spieler des EHC seine Aufgaben erfüllt und von Wechsel zu Wechsel denkt. Spielbeginn in Asiago ist um 20.30 Uhr.

Besonderes Service für EHC-Fans

Als besonderes Zuckerl für die Fans des EHC Alge Elastic Lustenau wird in der Sportsbar „Italy“ am Blauen Platz in Lustenau das Spiel live übertragen.

Asiago Hockey : EHC Alge Elastic Lustenau

Samstag, 16. September 2017, 20.30 Uhr, Eishalle Asiago

Schiedsrichter: Andrea Benvegnu, Alex Lazzeri, Thomas Egger, Daniel Rigoni