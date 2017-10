Erstes Double-Double von Jakob Pöltl in der NBA

Weil bei den Raptors der Litauer Jonas Valanciunas mit einer Knöchelverletzung fehlte, durfte der Brasilianer Lucas Nogueira als Center beginnen. Die Schlagzeilen auf dieser Position gehörten jedoch ganz klar Pöltl. Der Wiener reboundete erstmals in seiner NBA-Karriere zweistellig und verbuchte wie zuletzt gegen die Philadelphia 76ers drei blockierte Würfe, womit er seine persönliche Bestmarke egalisierte.

Zudem wies der 22-Jährige mit 13 den besten Plus/Minus-Wert in seinem Team auf. Nicht zuletzt bedeuteten 25:45 Minuten auf dem Parkett die bisher längste Einsatzzeit in der NBA.

In der Nacht auf Donnerstag sind die Raptors im zweiten von sechs Auswärtsspielen in Serie gegen Teams aus der Western Conference der NBA bei den Golden State Warriors zu Gast. Der Titelverteidiger aus Oakland, der in der jungen Saison schon zwei Niederlagen zu Buche stehen hat, setzte sich bei den Dallas Mavericks 133:103 durch und hält nun bei einer 2:2-Bilanz.

