Erster Zweistelliger Sieg für HC Rankweil

Zweiter Heimsieg innert 24 Stunden für den HC Samina Rankweil. Nach dem 7:4-Erfolg gegen EC Zürich präsentierten sich Michael Beiter und Co. in Torlaune. Beim Bestschießen von 11:1 gegen Dübendorf trugen sich acht Rankweiler Cracks in die Liste ein. Der zweite Sieg auf eigenem Eis zeigt Rankweil wieder in gewohnter Form. Jetzt kommen die Rankler Cracks wieder auf Touren. Platz sieben für Rankweil ist der Lohn der beiden Siege zum Jahresbeginn. Es ist auch der Startschuss für eine Aufholjagd. Vier weitere Spiele in Folge auf der Rankweiler Gastra folgen und eine bessere Tabellenplatzierung durchaus drin. Auf Rang vier fehlen Rankweil nur vier Punkte, aber Rankweil hat drei Spiele weniger ausgetragen als Illnau. Mit 50:40 hat HC Rankweil nun auch ein positives Torverhältnis.

3. Ostschweizer Liga, Gruppe 3

HC Samina Rankweil – EHC Dübendorf 11:1 (4:0, 2:0, 5:1)

Torfolge: 6. 1:0 Florian Meier, 15. 2:0 Moritz Pilgram, 18. 3:0 Trevor Conroy, 19. 4:0 Moritz Pilgram, 25. 5:0 Gerhard Salzer, 32. 6:0 Martin Pfister, 41. 7:0 Moritz Pilgram, 45. 7:1 Wassmer, 45. 8:1 Philipp Amann, 54. 9:1 Michael Beiter, 54. 10:1 Michael Beiter, 60. 11:1 Robin Rederer

HC Samina Rankweil: Prugger, Vonbun, Pilgram, Amann, Moosbrugger, Meier, Pfister, Grabner, Andreas Beiter, Michael Beiter, Conroy, Mock, Usubelli, Rederer, Halbeisen, Salzer

Nächstes Spiel: HC Samina Rankweil – EHC Rapperswil, 14. Jänner, 17 Uhr, Gastra; HC Samina Rankweil – EHC Bülach, 15. Jänner, 17.30 Uhr, Gastra; HC Samina Rankweil – SC Herisau, 21. Jänner, 17 Uhr, Gastra; HC Samina Rankweil – Illnau, 28. Jänner, 17 Uhr, Gastra;