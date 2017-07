Erster zufriedenstellender Test für FFC Vorderland

Gleich im 1. Testspiel wartete ein ganz starker Gegner. Spielpartner war die Mannschaft des SC Freiburg. Das Spiel fand auf der Anlage des SV Geisingen in Deutschland statt. Freiburg hatte in den letzten zwei Saisonen, jeweils den ausgezeichneten 4. Rang in der Frauen-Bundesliga in Deutschland belegt.

Zu Beginn des Spiels hatten die Spielerinnen des FFC zwei Chancen zu verzeichnen, die allerdings nicht verwertet werden konnten. Danach setzte die größere Klasse von Freiburg durch und bis zur Pause konnte Freiburg auf 4:0 stellen. Zwei Tore erzielte dabei die Neuverpflichtung von Freiburg Simic Julia, welche schon 168 Spiele in der Bundesliga bestritten hat und dabei immerhin 53 Tore erzielte.

Nach der Pause verkürzte Kapitänin Müller Verena nach idealem Zuspiel von Ysauro Viso auf 1:4. Freiburg erzielte in der 2. Halbzeit noch einen weiteren Treffer und damit war der Endstand von 5:1 für Freiburg gegeben.

Trotz der Niederlage war es ein guter Test für den FFC und die Neuzugänge fügten sich sehr gut in die Mannschaft ein.

Folgende Testspiele bestreitet der FFC fairvesta Vorderland noch bis zum Beginn der Meisterschaft:

30.07.2017 um 14:00 Uhr gegen SV Alberweiler/D

06.08.2017 um 11:30 Uhr gegen SV Eglofs/Heimkirchen/D in Röthis

13.08.2017 um 14:00 Uhr gegen Hegauer FV/D in Röthis.