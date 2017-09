Erster toter ukrainischer Soldat seit Beginn der Waffenruhe

Die prorussischen Rebellen machten keine Angaben zu möglichen Opfern, erklärten jedoch, die Waffenruhe sei in den vergangenen 24 Stunden 37 Mal verletzt worden. Die jüngste Waffenruhe war am 25. August mit Beginn des neuen Schuljahrs in der Ostukraine in Kraft getreten. In der Ostukraine kämpfen prorussische Rebellen seit April 2014 gegen ukrainische Regierungssoldaten. Seitdem starben mehr als 10.000 Menschen. Kiew und der Westen werfen Russland die militärische Unterstützung der Rebellen vor, was Moskau bestreitet.

(APA/ag.)