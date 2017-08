Erster Test für EHC Lustenau

Die Westschweizer spielen in der zweithöchsten Liga der Schweiz (Nationalliga B) und belegten in der abgelaufenen Saison den sensationellen zweiten Rang nach dem Grunddurchgang. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist bereits um 18.30 Uhr.

Erst fünf Tage ist das Team des EHC Alge Elastic Lustenau im Eistraining und schon kommt es zum ersten Testspiel. Die Westschweizer aus La Chaux de Fonds belegten in der vergangenen Saison nach dem Grunddurchgang den zweiten Rang und mussten sich erst im Play-Off Halbfinale den Rapperswil Jona Lakers geschlagen geben. Auch dieses Jahr möchten die Westschweizer um den Aufstieg in die höchste Schweizer Liga vorne mitspielen. Somit wartet auf den EHC Alge Elastic Lustenau ein sehr starkes Team.

Lustenaus Trainer Gerald Ressmann hat in dieser Saison die Aufgabe, zehn neue Spieler in die Mannschaft einzubauen. Aus diesem Grund geht es ihm vorrangig nicht um das Ergebnis, sondern um das Zusammenspiel und das Kennenlernen innerhalb des Teams im Ernstbetrieb. Nach nur fünf Trainingstagen muss sich das Lustenauer Team erst finden und die Spielabläufe automatisieren.

Das Lustenauer Publikum kann sich jedenfalls ein erstes Bild von der neuen Mannschaft machen und bekommt mit dem Team aus La Chaux de Fonds einen hochkarätigen Gegner in der Rheinhalle zu sehen. Spielbeginn in der Rheinhalle Lustenau ist bereits um 18.30 Uhr.

EHC Alge Elastic Lustenau : HC La Chaux de Fonds

Samstag, 19. August 2017, 18.30 Uhr, Rheinhalle Lustenau

Vorankündigung – Mannschaftspräsentation am Samstag, 26. August

Das nächste Spiel im Rahmen der Vorbereitung bestreitet der EHC Alge Elastic Lustenau eine Woche später in der Rheinhalle Lustenau gegen den EHC Chur. Spielbeginn ist wie gewohnt um 19.30 Uhr. Nach dem Spiel findet im VIP-Raum der Rheinhalle Lustenau die Mannschaftspräsentation des EHC Alge Elastic Lustenau statt. Der Eintritt in den VIP-Raum ist kostenlos.