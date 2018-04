Erster Technik-Zukunftsbericht für Abgeordnete einsehbar

Erstmals erhielt das Parlament im November einen Bericht zu Zukunftsthemen von Experten aus den Bereichen Foresight und Technikfolgenabschätzung (TA). Nun ist das Papier "Monitoring von Zukunftsthemen" offen zugänglich. Darin werden Einblicke in 30 Themen gegeben, genauer widmet man sich den Materien Künstliches Leben, Nahrung aus dem Labor, Blockchain und Virtuelle Realitäten (VR).

Angesichts der rasanten wissenschaftlich-technischen Entwicklung haben Parlamentarier bei ihren politischen Entscheidungen immer öfter mit komplexen Themen zu tun. In einigen europäischen Ländern ist daher kontinuierliche wissenschaftliche Beratung für Abgeordnete schon seit Jahrzehnten verankert. In Österreich nahm das Projekt “Foresight und Technikfolgenabschätzung” 2014 seinen Ausgang. Nach einer internationalen Ausschreibung im vergangenen Jahr wurden das Institut für Technikfolgenabschätzung (ITA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und das Austrian Institute of Technology (AIT) mit der Umsetzung des Vorhabens beauftragt.