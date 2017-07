Erster Staatspreis für Kunstkritik geht an Nina Schedlmayer

Journalistin widmet sich kulturpolitischen und künstlerischen Fragen - © APA (Symbolbild/dpa)

Der heuer erstmals verliehene Österreichische Staatspreis für Kunstkritik geht an die Journalistin Nina Schedlmayer. “Schedlmayer widmet sich kulturpolitischen wie künstlerischen Fragen und bettet diese wiederum in gesellschaftliche Zusammenhänge ein”, begründete die Jury am Mittwoch ihre Entscheidung für die Kritikerin, die unter anderem durch ihre Arbeiten für “profil” bekannt ist.