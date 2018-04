Erster Sieg für ÖTTV-Herren bei Mannschafts-WM

Am Montagabend hat Österreichs Herren-Tischtennisteam bei den Weltmeisterschaften in Halmstad mit dem ersten Sieg die Chance auf den Aufstieg am Leben erhalten. Nach 0:3-Niederlagen gegen Kroatien und Südkorea feierten Stefan Fegerl und Co. einen 3:0-Erfolg über Frankreich.

Fegerl gegen den regierenden Einzel-Europameister Emmanuel Lebesson und Robert Gardos gegen Can Akkuzu blieben dabei makellos. Nur Daniel Habesohn musste im Duell mit der Nummer 10 der Welt, Simon Gauzy, einen Satz abgeben.

In den letzten beiden Gruppenspielen geht es zunächst am Dienstag gegen Polen (16.00 Uhr), die letzte Partie gegen Indien geht am Mittwoch über die Bühne. Der Gruppenerste steht im Viertelfinale, der Zweite und Dritte in der Viertelfinal-Qualifikation.