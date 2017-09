Erster Schultag für neue Direktorin

Interview. (VN-vic) Monika Reichart (57) übernimmt mit Beginn des Schuljahres die Leitung der VS Feldkirch-Levis. Die gebürtige Oberösterreicherin lebt seit sieben Jahren in Rankweil, seit letztem Jahr unterrichtet sie in Levis – wegen der kulturellen Vielfalt an der Schule und weil sie eine Verfechterin der Ganztagsklassen ist. Nach ihrer Ausbildung an der Pädagogischen Akademie absolvierte sie berufsbegleitend das Studium Interkulturelle Erziehung. Reichart ist in zweiter Ehe verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.

Sie übernehmen am Montag die Schulleitung. Haben Sie sich aktiv um die Stelle bemüht?

Monika Reichart: Nein, keineswegs. Ich hab nicht damit gerechnet. Weil sich für unsere jetzige Direktorin Simone Naphegyi eine berufliche Veränderung ergeben hat, ist im internen Kreis gefragt worden. Und so ist es dann zu mir gekommen.

Und warum haben Sie gesagt: „Ja, mach ich.“?

Reichart: Also, ich habe den Eindruck gehabt, die Kollegen waren sehr froh, dass es wer aus unserem Kollegenkreis ist. Ich habe, glaube ich, gedanklich sehr viele Parallelen zu Frau Naphegyi – mein Zugang ist auch ein interkultureller. Ich mag das Bunte, das Unterschiedliche, das Interkulturelle, das Multikulturelle. Und dann hab ich mir gedacht, es läuft so gut da bei uns, und ich will, dass es in diesem Geiste weitergeht.

Ist Ihnen die Entscheidung leichtgefallen?

Reichart: Erstaunlicherweise! Ich habe mir zwar Bedenkzeit ausgebeten, aber eigentlich habe ich es für mich spontan gewusst. Nachdem ich von Kolleginnen konkret angeredet worden bin, habe ich mir gedacht: „Ja, eigentlich fühlt sich das gut an.“

Mit welchen Gefühlen gehen Sie in den ersten Schultag?

Reichart: Ach Gott, mit mindestens so einer Aufregung vermutlich wie in meinem ersten Dienstjahr. Die organisatorisch Verantwortliche für die ganze Schule zu sein, das ist für mich komplett neu. Und das finde ich schon sehr aufregend.

Wird Ihnen das Unterrichten nicht fehlen?

Reichart: Doch, sehr! Das war ein großer Wermutstropfen, aber die administrativen Aufgaben sind so intensiv … Hin und wieder werde ich ja noch in Supplierstunden unterrichten können.

Wie haben Sie sich auf Ihre Aufgabe vorbereitet?

Reichart: Ich war in den Ferien fast jeden Tag in der Schule – außer vier Wochen. Ich habe den Stundenplan auf die Beine gestellt und mir durchgelesen, was so an Verwaltung überhaupt zu erledigen ist. Was ist wo, was find ich wo, was ist notwendig. Und ganz viel mentale Vorbereitung. Was sind meine Ziele, was möchte ich erreichen, wie möchte ich als Person diese Arbeit erledigen?

Und wie? Was möchten Sie umsetzen?

Reichart: Also, ich fang gleich mal mit einem Nicht an. Ich sehe keine Notwendigkeit, was Grundlegendes zu ändern, weil es sehr gut läuft. Wichtig ist mir, dass die Kinder im Mittelpunkt stehen, für alle. Und dass ich als Direktorin dafür sorge, dass die Lehrerinnen die nötige Unterstützung haben, um ihre Arbeit gut zu machen.

Sehen Sie es eigentlich als Vor- oder Nachteil, dass Sie das Kollegium schon kennen?

Reichart: Aus meiner persönlichen Sicht ist es ein Vorteil. Das Vertrauen der Kollegen zu haben, finde ich sehr ehrenhaft.

Wie sieht für Sie die ideale Schule aus?

Reichart: Dass jeder gern herkommt – Kinder, Lehrpersonen, Besucher und Eltern. Ich möchte einfach, dass unsere Schule Lebendigkeit ausstrahlt, so wie sie es auch jetzt schon macht. Die lebt einfach, da tut sich was, da rührt sich was. Und das würd ich gern so beibehalten. Und ich bin schon seit langer Zeit überzeugt, dass Ganztagsklassen die Zukunft sind. Ich plädiere sowieso dafür, dass man davon wegkommt, dass das System Schule nur mit den Eltern als Hilfslehrer funktioniert. Weil sonst kann man zwar groß reden, aber es werden nie alle Kinder die gleichen Chancen haben.