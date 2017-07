Erster Nachtflohmarkt in der Marktgemeinde

Dabei wurden an insgesamt 32 Verkaufsständen gut erhaltene Waren feilgeboten. Vor allem Kleidung – und dies mitunter auch sehr schöne Markenartikel – Schuhe, Haushaltsgegenstände, Bücher, Dekorationsartikel oder selbst gefertigter Schmuck und Liköre wechselten an diesem Tag um nur wenige Euros den Besitzer.

Gute Stimmung

Und gerade die schönen einheitlich gehaltenen Marktstände der Gemeinde Schruns, die den Verkäufern gegen einen Umkostenbeitrag zur Verfügung gestellt wurden, ergaben eine tolles Bild und regten zahlreiche Besucher zu einem Abstecher auf den ersten Nachtflohmarkt in den malerischen Dorfkern von Schruns an. Einzig das Wetter zwang den regen Handel an diesem Abend um 21 Uhr in die Knie, denn kräftige Windböen und ein darauffolgender Platzregen beendeten das bunte Treiben jäh. Dennoch zeigten sich sowohl Besucher wie auch Verkäufer recht zufrieden mit dem Verlauf des Abends, denn bereits am Nachmittag vor der offiziellen Eröffnung fanden zahlreiche Schnäppchenjäger „ihre Beute“. Denn gewitzte Flohmarktbesucher wissen: Nur der frühe Vogel fängt den Wurm.