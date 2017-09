Erster Liga-Punkt für Bremen – 1:1 in Berlin gegen Hertha

Werder schaffte noch den Ausgleich zum 1:1 durch Delaney - © APA (dpa)

Werder Bremen ist auch in der dritten Runde der deutschen Fußball-Bundesliga ohne Sieg geblieben. Am Sonntag gab es beim Gastspiel bei Hertha BSC in Berlin aber immerhin den ersten Punkt, die beiden Mannschaften trennten sich 1:1 (0:1). Florian Kainz spielte bei Bremen bis zu 82. Minute im offensiven Mittelfeld und war vor allem in der ersten Hälfte sehr umtriebig.