Erster Klavierabend in der Elbphilharmonie

Uchida gehört zu den bedeutendsten Pianisten der Gegenwart. Sie hat als Interpretin von Werken Mozarts und Schuberts Weltruf. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen gehören ein Grammy für Mozarteinspielungen und der Praemium Imperiale. Von Mozart stand in der Elbphilharmonie zunächst die Sonate “Sonata facile” auf dem Programm. Dann interpretierte Uchida mit tiefem Gefühl und weichem Anschlag Schumanns “Kreisleriana”. Der 1838 komponierte Klavierzyklus gilt als ein Schlüsselwerk der romantischen Klavierliteratur.

Nach der Pause brachte Uchida Widmanns “Sonatina facile” mit expressivem Spiel und höchstem technischen Können zur gefeierten Uraufführung. Das rund zehnminütige Werk knüpft nicht nur vom Namen an Mozarts “Sonata facile” an. “Mozarts Musik war für mich Ausgangspunkt und Experimentierfeld für etwas Neues”, erklärte Widmann in einem Interview. “Meine Klaviermusik spielt sich oft in den Extremlagen der Tastatur ab. Bei Mozart herrscht die Mittellage vor, gerade in der ‘Sonata facile’ (…) Der Titel ‘facile’ ist bei mir auch fast eine Provokation: Es ist alles andere als leicht zu spielen, soll aber leicht klingen.” Den Abend beschloss Schumanns romantische “Fantasie C-Dur op. 17”.

Uchida hat zur Elbphilharmonie eine enge Beziehung. So hat sie auch die drei Steinway-Konzertflügel für die Konzerthalle ausgesucht und im Großen Saal getestet. Am 7. Februar ist ein gemeinsames Konzert mit Widmann vorgesehen und am 23. Februar leitet sie vom Klavier aus ein gemeinsames Konzert mit dem Mahler Chamber Orchestra – als Abschluss ihrer kleinen Konzertreihe an der Elbe.

(APA/dpa)