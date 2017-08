Erster interkultureller Mädchentreff im Wald

Sobald die Mädchen und jungen Frauen aus Flüchtlingsfamilien ihre Grundschulausbildung hinter sich haben, verbringen die meisten von ihnen viel Zeit zu Hause, wohl behütet bei ihren Eltern. Es bietet sich ihnen wenig bis kaum die Möglichkeit, Kontakte zu pflegen und am öffentlichen Leben teil zu haben. Deshalb entstand die Grundidee, einen interkulturellen Mädchentreff ins Leben zu rufen und zu organisieren.

Brücken bauen und zusammenführen

In Zusammenarbeit von Regio Bregenzerwald, Caritas und der offenen Jugendarbeit Bregenzerwald ging das Gemeinschaftsprojekt unter dem Motto „sich begegnen und kennenlernen“ erstmals am 18. August über die Bühne. Regionalkoordinatorin Silke Ritter und Jugendkoordinatorin Agnes Hollenstein waren hoch erfreut, zwölf junge Frauen im Alter von 14 – 21 Jahren in der „guten Stube“ in Andelsbuch begrüßen zu können. Nach anfänglicher Zurückhaltung genossen die Mädchen und Frauen zunehmend Gemeinsamkeiten und den gegenseitigen Austausch im geschützten Rahmen. Miteinander Essen und Trinken, Musik und Tanz führte zu einer aufgeschlossenen, heiteren Stimmung in der „guten Stube“. Ob „Ketschup Song“ oder Bauchtanz zu arabischen Rhythmen, beim ersten Mädchentreff fanden heranwachsende Jugendliche aus Syrien, Irak, Tschetschenien, Afghanistan und Österreich zusammen. Die Caritas-Betreuerinnen Rkia Guessam, Anna Grill und Margarethe Wüstner zeichneten sich für das Programm am ersten gemeinsamen Abend verantwortlich und fühlten sich sichtlich wohl in der von Musik zusammengeführten Gruppe.

Weitere Treffen geplant

Es wurden Kartenspiele gespielt und gemeinsam mit den Mädchen wurden Pläne für die künftigen Treffen gemacht. Vorschläge wie gemeinsames Kochen, verschiedene Kurse oder einfach nur chillen und Musik hören wollen die Organisatorinnen in den zukünftigen Treffs berücksichtigen. Der nächste interkulturelle Mädchentreff ist für den 6. Oktober geplant, der übernächste am 17. November. Dazu sind alle Mädchen und jungen Frauen aus dem Bregenzerwald und allen anderen Kulturkreisen recht herzlich eingeladen.