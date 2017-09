Erster Heimsieg der Wälder

Es war schwer auszumachen wer das Spiel bestimmte. Sowohl die Wälder, als auch ihre Gäste aus der Gamsstadt waren von der ersten Sekunde mit viel Eifer bei der Sache. Die erste gefährliche Aktion wurde dann von Kitzbühel in der dritten Minute ausgeführt, doch Pietilä hechtete rechtzeitig in den Schuss. Danach ging es über längere Zeit hin und her. Die immer perfekt platzierten Torhüter ließen vorerst aber nichts zu. Selbst der Puckverlust direkt vor Pietiläs Kasten ließ den Finnen kalt. Erst in der Minute ließ sich Kangaskorte bezwingen. Ein One Timer von Jürgen Fussenegger prallte noch am Schoner ab, direkt davor wartete aber schon Julian Metzler. Dem 17 jährigen Future Club Spieler gelang damit sein Premierentor in der Alps Hockey League in der 18. Minute.

Mit dem Fortschreiten der Zeit wurde auch das Spiel härter. Kitzbühel war bereits nummerisch auf dem Feld unterlegen, als es zu einem Intermezzo vor dem Tor der Gäste kam, wofür Lidström und Dominic Haberl zum Abkühlen auf die Bank geschickt wurden. Die Wälder hatten im Mittelabschnitt nochmal an Fahrt aufgenommen und drängten auf den Ausbau der Führung. Eine 5+ Spieldauer Strafe gegen Raphael Wolf brachte dieses Vorhaben ins Stocken. „Man braucht sehr viel Übung und Selbstvertrauen um so lange in Unterzahl zu spielen. Die Spieler haben diese Situation sehr gut gelöst.“, so Jussi Tupamäki. Das harte Urteil der Schiedsrichter änderte aber nichts am Zwischenstand. Dafür aber der Blue Liner von Thomas Vallant. Nach dem Offensivbully in der 39. Minute wurde der Verteidiger ideal angespielt und hämmerte das Hartgummi in die Maschen. Auch wenn die Adler vor Pausenpfiff nochmal den Anschlusstreffer suchten, blieb es beim 2:0.

Die harte Linie der Schiedsrichter wurde den Wäldern schließlich in der 42. Minute zum Verhängnis. Kauppila hatte gerade in der Kühlbox Platz genommen, da schob Hochfilzer den Puck schon an Pietiläs Kufen vorbei in den Kasten des Importgoalies. Dominic Haberl versuchte den alten Abstand sofort wieder herzustellen, sein Schuss schlug aber nur an der Torumrandung auf. Im Anschluss hatten auch die Gäste mit einer langen Unterzahlperiode zu kämpfen, konnten diese allerdings unbeschadet überstehen. Christian Haidinger ließ Kitzbühel trotzdem nicht unverschont und nützte ein schönes Zuspiel von den Finnen Kauppila und Mörsky zum 3:1. Die Gäste kämpften beherzt gegen die drohende Niederlage, mit einer weiteren Strafe nahmen sie sich aber selbst die Chance dazu.