Erster Heim-Titel für Alexander Zverev in München

Nach kleinen Startschwierigkeiten drehte der Weltranglisten-20. auf und durfte sich über 250 ATP-Zähler, 85.945 Euro Preisgeld brutto, ein Auto sowie eine Lederhose freuen. Zverev hatte zuvor 2016 in St. Petersburg und 2017 in Montpellier gewonnen.

“Vielen vielen Dank an die Fans, die hier so lange geblieben sind”, sagte Zverev und schlüpfte in die bayerische Lederhose. Warme Worte gab es vor allem für Vater und Coach Alexander, der zusammen mit Mutter Irina Beifall klatschte. “Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen”, sagte Zverev junior. Im Ranking wird sich Zverev am Montag auf Platz 17 schieben und damit so gut wie nie liegen.

