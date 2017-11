Erster Halt, Villach!

Die Dornbirner Bulldogs starten am Freitag ihren Drei-Spiele-Roadtrip beim Villacher SV. Nach dem Spiel reisen die Vorarlberger weiter zu ihrem Sonntagsgegner Graz, bevor am Montag in Zagreb zur Pflicht gerufen wird.

Richten die Vorarlberg ihre Köpfe nach oben, befindet sich in der Tabelle der Erste Bank Eishockey Liga mit einem Punkt Vorsprung das Team aus Villach, wo für die MacQueen-Cracks am Freitag eine Serie beginnt. Dreimal sind die Bulldogs in der Fremde gefordert, bevor Anfang Dezember wieder im Messestadion gespielt wird. Kraft schöpfen dürfen Arniel und Co. auch aus dem ersten Duell, das mit 4:3 gewonnen wurde. Wie damals erleben die Kärntner auch im Moment eine düstere Phase – seit der Liga-Pause wurde kein Spiel mehr gewonnen.

Co-Trainer Rick Nasheim “Wir wollen in den nächsten drei Spielen schon paar Punkte holen”

Leistung bestätigen

„Seine Heimspiele zu gewinnen, kann in so einer knappen Saison entscheiden sein“, weiß Bulldogs Head Coach Dave MacQueen, dessen Schützlinge in Punkto Heimstärke den Adlern eine Nasenlänge voran sind. Nach klaren Auswärtsniederlagen in Graz und Znaim sowie dem knappen 1:2 nach Shootout zu Hause gegen Fehervar, nehmen die Villacher neuen Schwung auf einen vollen Erfolg auf. VSV-Kapitän Niki Petrik gelang im letzten Spiel der einzige Treffer der Blau-Weißen. Gegentore verhindern soll bei den Vorarlbergern Neuzugang Rasmus Rinne, der bei seinem Debüt im DEC-Dress einen passablen Eindruck machte.