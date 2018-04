Erster Frühjahrssieg für den SC Admira

SC Admira gewinnt gegen Fussach.

Dornbirn. Ein ganz besonders Debüt bekamen Fußball-Fans vergangenen Samstag beim Heimspiel des SC Admira gegen den SC Fussach präsentiert. Der erst 17-jährige Admiraner Felix Moosmann feierte nicht nur seine Vorarlberg-Liga-Premiere in der Start-Elf, er krönte seine gelungene Darbietung auf dem Platz gleich auch noch mit einem Tor und brachte die Admira in der 42. Minute verdient in Führung. Obwohl den Fussachern in der 76. Minute der Ausgleich durch Necip Bekleyen gelang, dominierten die Dornbirner weiter die Partie. Mit einem Doppelpack innerhalb von drei Minuten von Phlipp Stoss besiegelte der SC Admira den Sieg, daran änderte auch der Anschlusstreffer von Necip Bekleyen in der Nachspielzeit nichts mehr.