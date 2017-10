Erster Frauengesundheitstag in Götzis

Götzis Im Auftrag der Vorarlberger Landesregierung und dem Referat für Frauen und Gleichstellung wird heuer erstmals ein Frauengesundheitstag zum Thema „Gesundheitskompetenz und Gendermedizin“ in Götzis veranstaltet. Frauen sollen durch den Frauengesundheitstag in ihrer Gesundheitskompetenz gestärkt und mit ihren Anliegen unterstützt werden. Neben Vorträgen der renommierten Referentinnen Dr. Karin Gutiérrez-Lobos, Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie und der Gesundheitspsychologin Mag. Eva Trettler werden für die Teilnehmer im Anschluss vertiefende Workshops angeboten. Die Veranstaltung findet kommenden Donnerstag, 12. Oktober, von 14 bis 18 Uhr im Junker-Jonas-Schlössle statt. Eingeladen sind alle Interessierten aus den Bereichen Frauen, Gesundheit, Soziales, Bildung und Wirtschaft. Anmeldungen sind bis 10. Oktober möglich, die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldungen an info@femail.at oder T +43 5522 31002 SAR