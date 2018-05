Erster Fleischautomat in Vorarlberg: Auch an Sonn- und Feiertagen frisches Fleisch vom Metzger

Viele haben sie wahrscheinlich bereits entdeckt: Die Fleischautomaten von Herbert's Dorfmetzg. Derzeit gibt es einen in Meiningen und einen in Rankweil. Wie er auf die Idee kam und wie es von den Vorarlbergern aufgenommen wird, erzählt Herbert im Interview.

Wer wollte nicht schon einmal spontan am einen Sonn- oder Feiertag grillen und dann fehlen einfach die passenden Zutaten. Dieses Hindernis gibt es jetzt nicht mehr, denn vor den Filialen von Herbert’s Dorfmetzg in Rankweil und Meinigen stehen jetzt Fleischautomaten. Diese Automaten sind mit allem gefüllt, was für einen gemütlichen Sonntagsbrunch oder einen Grillabend gebraucht wird.

Muss mehrmals befüllt werden

Seit rund zwei Wochen zieren die Automaten den Vorplatz bei den Filialen in Rankweil und Meinigen. Die Resonanz der Kunden spricht für sich. An den vergangenen Sonn- und Feiertagen mussten die Automaten mehrmals täglich befüllt werden, so stark war die Nachfrage. Das Sortiment wird sich mit der wechselnden Jahreszeiten auch ändern. So wird es im Herbst beziehungsweise im Winter ein anderes Angebot geben, als jetzt im Sommer.