Erster Bitcoin-Wechselautomat in Liechtenstein wird offiziell in Betrieb genommen

Bereits seit Ende November steht der Wechselautomat in dem kleinen Laden in Vaduz. Cornelia Wolf und ihr Mann stellen lediglich den Platz für das Gerät zur Verfügung. Betreiber und Inhaber des Bitcoin-Automaten ist Philipp Büchel. Bei diesem Apparat können Kunden Franken in Bitcoin wechseln oder auch umgekehrt.

Anfängliche Schwierigkeiten

Anfangs hatten die Wolfs noch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. So ist der jetzige Automat eigentlich schon der dritte. “Der erste Automat ging sehr schnell kaputt. Der zweite wurde leider beim Ausladen beschädigt. Aber der dritte Automat ist jetzt sehr robust”, plaudert Cornelia Wolf vom “Hoi Laden” in Vaduz im VOL.AT-Gespräch aus dem Nähkästchen. Bis jetzt hält sich laut der Geschäftsführerin die Nachfrage der Kunden jedoch noch in Grenzen. “Aber es kommen immer wieder Personen, die Bitcoins wechseln. Oder sie schauen sich einfach nur den Automaten an”.

VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener

Große Eröffnung

Am Dienstag, um 18 Uhr, erfolgt der offizielle Startschuss für den Bitcoin-Wechselautomaten. “Nach monatelanger Vorbereitung ist es soweit: Das ‘Blockchain Büro‘ von Philipp Büchel und Demelza Kelso Hays nimmt den ersten Bitcoin Wechselautomaten Liechtensteins in Betrieb. “Zur Einweihung laden wir alle Interessierten gerne zu einem kleinen Apéro ein”, schreibt Philipp Büchel auf seiner Facebook-Seite. Im Rahmen der Eröffnung wird Philipp Büchel auch für Fragen zur Verfügung stehen und demonstrieren, wie der Wechselautomat funktioniert.

VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener

Mit Bitcoins bezahlen

Im “Hoi Laden” selbst kann man derzeit noch nicht mit Bitcoins zahlen. Das wäre laut der Geschäftsführerin aber der nächste Schritt. “Das wäre noch interessant, wenn man bei uns im Laden wechseln und zahlen könnte.” In einigen Geschäften in Vadauz ist das Bezahlen mit Bitcoins nämlich schon möglich. So können zum Beispiel die Kunden des “Schlössle Mahal” oder des “Made in Italy” bereits mit Bitcoins ihr Essen bezahlen.

Bitcoin (englisch sinngemäß für „digitale Münze“) ist ein weltweit verwendbares dezentrales Zahlungssystem und der Name einer digitalen Geld­einheit.