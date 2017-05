Erste Wiener Festwochen unter Zierhofer-Kin starten

Bis 18. Juni steht einiges auf dem Programm - © APA

Der Auftakt ist noch traditionell: Mit der Eröffnung am Wiener Rathausplatz starten am Freitag die ersten Wiener Festwochen unter der Leitung von Tomas Zierhofer-Kin. Ansonsten dürfte die Besucher der diversen Veranstaltungen aber der ein oder andere Traditionsbruch erwarten. Bis 18. Juni steht zeitgenössisches Musiktheater ebenso am Programm wie Clubkultur. Und vor allem: viel Performance.