Erste TV-Debatte für Vorwahl bei Frankreichs Sozialisten

Die Sozialisten bestimmen in offener Vorwahl ihren Kandidaten

Mit einer ersten TV-Debatte ist der Kampf um die Präsidentschaftskandidatur bei Frankreichs Sozialisten in die heiße Phase eingetreten. Eineinhalb Wochen vor der ersten Wahlrunde traten am Donnerstagabend der frühere Premierminister Manuel Valls, Ex-Wirtschaftsminister Arnaud Montebourg und die fünf anderen Kandidaten im Fernsehen gegeneinander an.