Erste Runde der Parlamentswahl in Frankreich

Das endgültige Ergebnis wird erst nach der zweiten Wahlrunde in einer Woche feststehen. Um bereits im ersten Wahlgang gewählt zu werden, brauchen Kandidaten eine absolute Mehrheit in ihrem Wahlkreis, was nur die wenigsten schaffen. Die Wahllokale sind von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet, in großen Städten zwei Stunden länger. In jedem der 577 Wahlkreise wird ein Abgeordneter gewählt, in der zweiten Wahlrunde am kommenden Sonntag reicht die einfache Mehrheit.

(APA/dpa)