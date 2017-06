Erste prominente Life-Ball-Gäste in Wien gelandet

Auch Amanda Lepore kam pünktlich in Wien-Schwechat an - © APA

In bester Stimmung sind Freitagvormittag die ersten prominenten Gäste des Life Balls am Flughafen Wien-Schwechat angekommen. Der Flieger mit Sängerinnen Dionne Warwick, Cheyenne Elliott, dem Model Pat Cleveland und Transsexuellen-Ikone Amanda Lepore an Bord kam überpünktlich um 9.30 Uhr aus New York an. Organisator Gery Keszler nahm sein glitzerndes Partyvolk wie immer persönlich in Empfang.