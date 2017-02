Erste Messe unter neuer Leitung: So wird die 4. com:bau der Messe Dornbirn

Die com:bau der Messe Dornbirn geht in das vierte Jahr. - © Messe Dornbirn/Sarah Schmid

Dornbirn – Die com:bau wächst in ihrem vierten Jahr auf zwei weitere Hallen an – und ist offiziell die erste Messe der neuen Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel. Wir übertragen live, mit was Vorarlbergs Häuslebauer rechnen dürfen.