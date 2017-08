Erste Jugendfilmgruppe in Vorarlberg

Klaus. (loa) Alles fing vor einem Jahr an. Dobler, damals 15 und Mitglied bei der Filmszene Klaus bekam die Chance im Rahmen des Sommerferien Programmes einen Jugendfilmworkshop zu leiten. „ Ich hatte bereits erste filmische Erfahrungen, beim Dreh eines Filmes für die Faschingsfeier der Feuerwehr Klaus sammeln können“, so der 16jährige HTL Schüler. Zusammen mit anderen Klauser Jugendlichen im Alter von 10-15 Jahren drehte Dobler innerhalb von 5 Vormittagen die 10 Minuten lange Action Komödie „A little big Invention“.

Der Film wurde ein voller Erfolg. Beim Rec’n’Play Filmfestival in Tirol erreichte der Kurzfilm den ersten Platz in der Kategorie Oberstufe. „Da kam die Idee auf eine Jugendfilmgruppe zu gründen“, erklärt Dobler.

Gesagt getan. Die Jugendfilmgruppe mit dem Namen „Cineyshot“ wurde mit Unterstützung der Filmszene Klaus gegründet. Derzeit drehen die Jugendlichen einen Imagefilm für die Feuerwehr Klaus. „Filmemachen ist mein größtes Hobby, von der Idee bis zur Umsetzung alles zu planen, Regie zu führen, die Arbeit am Schnittpult und dann der Höhepunkt zum ersten Mal den fertigen Film zu sehen, aufregender kann Freizeit nicht verbracht werden“, formuliert er sein Hobby mit strahlenden Augen. Ein anderes Projekt ist ein Spielfilm über die Geschichte von einem Holzfäller und seiner emotionalen Bindung zu seinem Ferrari Traktor.

Das junge Team sucht noch Mitglieder. Alle Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jahre die Lust hätten bei der 1. Jugendfilmgruppe Vorarlbergs mitzumachen, können sich unter der E-Mail

Cineyshot.Casting@hotmail.com

melden. „Wir freuen uns über viele neue Teammitglieder“, so der Tenor der Mitglieder. Da die Jugendfilmgruppe noch ganz am Anfang steht versuchen sie Mithilfe einer Crowdfunding Kampagne die nötige Unterstützung zu sammeln um diese und weitere Projekte realisieren zu können. Alle die das Projekt „Jugendfilmgruppe Vorarlberg“ unterstützen möchten können dies über die Crowdfunding Webseite der Raiffeisenbank tun und erhalten dafür ein kleines Dankeschön.