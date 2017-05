Erste Group macht dank Osteuropa gute Geschäfte

Bank sieht sich "gut ins laufende Jahr gestartet" - © APA (Archiv/Neubauer)

Die Erste Group hat im ersten Quartal 2017 für ihre Eigentümer 262,4 Mio. Euro Gewinn ausgewiesen, um 4,6 Prozent weniger als in der Vorjahresperiode (274,7 Mio. Euro). Die Bank sieht sich damit “gut ins laufende Geschäftsjahr gestartet”. Dazu beigetragen habe die gute Wirtschaftsentwicklung in Osteuropa. Investitionen in die Digitalisierung haben aber die Kosten in die Höhe getrieben.