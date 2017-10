Erste Eheschließungen am ersten Tag der Gesetzes-Gültigkeit - © APA (dpa)

Unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit ist am Sonntag in Berlin das erste gleichgeschlechtliche Paar getraut worden. Im Rathaus Schöneberg gaben sich in der Früh zwei Männer das Jawort. Möglich war dies, weil am Sonntag das Gesetz zur Ehe für alle in Kraft trat. Eheschließungen sind etwa auch in Hamburg und Hannover geplant.